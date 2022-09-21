الحلو: هناك اختصاصات طبية لم تعد موجودة في لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - أكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو في حديث إذاعي أن "المستلزمات الطبية لم تعد مدعومة"، لافتا إلى أن "هناك اختصاصات في لبنان لم تعد موجودة".