لبنان: مصلحة الليطاني حذرت من مخاطر الدخول الى منشآتها



وأكدت المصلحة في بيان لها أن "الحلول التي تم طرحها من قبل إدارتها وفريقها الفني مع ممثلي هذه البلدات من نواب و رؤساء بلديات وأحزاب و ناشطين في المجتمع المدني والتي تتمثل بضرورة سير مؤسسة كهرباء لبنان بمناقصة تجديد خلايا محطة الاولي واستحداث 6 مخارج بدلًا من 3، إضافة الى زيادة قدرة المحولات، بحيث يسمح بزيادة عدد البلدات المستفيدة وتوزيع ساعات التغذية بصورة اكثر عدالة بين مختلف الأقضية" .

وشددت على "ضرورة البدء الفوري برفع التعديات عن الشبكة العامة و ضبط تعديات تجمعات النازحين في نطاق تغذية محطة الأولي"، مشيرة الى أنها "تهيب بالمجتمع المحلي والأجهزة المعنية العمل على المحافظة على سلامة منشآتها ومستخدميها باعتبارها المصدر الوحيد للطاقة حاليا الذي يغذي الشبكة العامة باكثر من 60 ميغاواط تخصص لتغذية خطوط الخدمات العامة والمنشآت الحيوية والمرافق العامة".

وحذرت المصلحة من "مخاطر الدخول الى معاملها والعبث بأجهزة التحكم بها وتعطيلها لما يحمله ذلك من مخاطر على السلامة العامة لا سيما:

1- تعطل العنفات و المولدات في المعامل الثلاث بسبب التوقف لمدة طويلة والرطوبة العالية داخل المعامل المائية.

2- مخاطر فيضان معمل عبد العال(معمل تحت الارض) بسبب عدم امكانية ضخ مياه النبع الموجود داخل المعمل لفقدان الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات.

3- مخاطر فيضان معمل شارل حلو(معمل تحت الارض) بسبب عدم امكانية ضخ مياه النبع الموجود داخل المعمل لفقدان الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات.

4- خسارة مؤسسة كهرباء لبنان لطاقة معامل الليطاني التي تستعملها كطاقة احتياطية ضرورية لبدء تشغيل معاملها.

5- تعميم العتمة الشاملة على المناطق والبلدات المغذاة من محطات الليطاني وعلى خطوط الخدمات العامة التي تغذي المنشآت والمرافق الحيوية على كل الاراضي اللبنانية".

وختمت مؤكدة أن "تغذية بلدات إضافية لا يكون بحرمان البلدات المستفيدة وتعميم العتمة، بل بمراجعة الجهات المعنية لإيجاد الحلول الفنية لزيادة الرقعة الاستثمارية لمحطة الأولي".