أحدث العناوين :
مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صعدة
أرسلان: متمسّك ببقاء شرف الدين في الحكومة حتى الآن
الجيش الصيني: قواتنا بالجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وتتصدى للتهديدات
لبنان: اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري اليوم
رئيس إتحاد موظفي المصارف في لبنان: قرار العودة إلى العمل سيتخذ بعد ظهر اليوم
الوزير حمية: الوزارة ليست خزنة أرشيف حول شبكة الطرق المصنفة لديها
لبنان: مصلحة الليطاني حذرت من مخاطر الدخول الى منشآتها
صادرات الغاز والفحم الحجري الروسي إلى الصين تسجل رقمًا قياسيًا
الحلو: هناك اختصاصات طبية لم تعد موجودة في لبنان
هارون: الوضع الاستشفائي في لبنان ينهار
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 September 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الأربعاء 21 أيلول 2022 ساعة 10:18
الوزير حمية: الوزارة ليست خزنة أرشيف حول شبكة الطرق المصنفة لديها
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1015436
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
بدء مراسم لقاء قائد الثورة الإسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي
21 أيلول 2022
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
21 أيلول 2022
الاقتصاد السعودي يتخبط وتراجع في مؤشرات البورصة السعودية
21 أيلول 2022
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
21 أيلول 2022
رئيسي : المطالبة بضمانات في المفاوضات أمر معقول تماماً
21 أيلول 2022
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
20 أيلول 2022
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
20 أيلول 2022
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
20 أيلول 2022
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
20 أيلول 2022
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
20 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
19 أيلول 2022
أحدث العناوين
مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صعدة
أرسلان: متمسّك ببقاء شرف الدين في الحكومة حتى الآن
الجيش الصيني: قواتنا بالجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وتتصدى للتهديدات
لبنان: اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري اليوم
رئيس إتحاد موظفي المصارف في لبنان: قرار العودة إلى العمل سيتخذ بعد ظهر اليوم
الوزير حمية: الوزارة ليست خزنة أرشيف حول شبكة الطرق المصنفة لديها
لبنان: مصلحة الليطاني حذرت من مخاطر الدخول الى منشآتها
صادرات الغاز والفحم الحجري الروسي إلى الصين تسجل رقمًا قياسيًا
الحلو: هناك اختصاصات طبية لم تعد موجودة في لبنان
هارون: الوضع الاستشفائي في لبنان ينهار
لبنان: توقيفات بالجملة لمروجي مخدّرات في الشمال
لبنان: تراجع في أسعار المحروقات كافة
بدء مراسم لقاء قائد الثورة الإسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس
الديهي: التصويت لبرلمان البحرين هو دعم لقرار التطبيع مع كيان الاحتلال
قائد عسكري: تجاوزنا قدرة الردع وبلغنا مرحلة العمل الاستباقي
لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيسي: مسيرة الأربعين تكريم للمظلومين والوقوف ضد الظلم
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
الاقتصاد السعودي يتخبط وتراجع في مؤشرات البورصة السعودية
الأكثر قراءة
اندلاع حريق غابات في جنوب تركيا
بالصور.. الحشد الشعبي في نينوى يؤمن الحماية للزوار العائدين من الأربعينية
فيديو: آل خليفة تمنع عالم دين بارز من مغادرة البحرين لأداء زيارة الأربعين
المشاط: حريصون على تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني
طهران: عبور زوار الأربعينية من منفذ باشماق يجري بسلاسة
فيديو: زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
بالفيديو: الرئيس الإيراني يشارك بمسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام
فيديو: زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
الصين تهنئ إيران لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون
فيديو: إنطلاق مواكب العزاء الحسيني لأحياء مراسيم زيارة الأربعين
فيديو: ملايين المسلمين في طريقهم إلى كربلاء
ضبط متهمين بـ 3 أنواع من المخالفات في نينوى
الأعرجي: وضع العراق السياسي الداخلي في طريقه للانفراج
بدء تسجيل أسماء النازحين السوريين الراغبين بمغادرة لبنان
إخماد حريق اندلع داخل بناية في منطقة الكاظمية ببغداد
طهران: زيارة الاربعين هذا العام زادت الأخوة والوئام بين الشعبين الايراني والعراقي
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
كيودو: السلطات اليابانية تقترح نظامًا لتوفير الطاقة في الشتاء
موسكو تحذر واشنطن من خطوة تتجاوز الخط الأحمر بالأزمة الأوكرانية
هنية: حماس تبذل جهودا لعودة علاقاتها مع السعودية
الأخبار الساخنة
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
الأكثر بحثًا
أبرز نتائج قمة جدة
إخترنا لکم
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
ضغوطٌ خارجية على لبنان لمنع عودة اللاجئين السوريين.. الأسباب والدوافع؟