أرسلان: متمسّك ببقاء شرف الدين في الحكومة حتى الآن



وأوضح أرسلان في حديث صحافي أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يناقش معنا لغاية الآن هذا الأمر، وأنا واثق في انّ أي قرار يتعلق بالوزير الدرزي سيتخذه الرئيس بعد التشاور المشترك".

وردًا على ما يقال أن ميقاتي لم يعد يتقبّل بقاء شرف الدين بعدما ساءت العلاقة الشخصية بينهما كثيراً، قال أرسلان: "إذا كانت القصة قصة علاقات شخصية "منحلها، بسيطة ما بدّها هلقد"، أما إذا كان الأمر يتعلق بحسابات سياسية فلماذا يُراد تحويل شرف الدين كبش محرقة؟ هل هكذا يُكافأ الرجل لانّه أعطى قوة دفع لملف النازحين السوريين وحقق نتائج إيجابية على صعيد معالجته بعد ركود؟".

كما رد أرسلان على على من يعتبر انّه لم يعد له الحق في أن تتمثل في الحكومة بعد خسارته الانتخابات النيابية، رافضًا هذه المقاربة، مؤكّدًا أنّ "شرعيتنا الدرزية لا نكتسبها من الانتخابات النيابية فقط بل أيضًا من تاريخنا الوطني والوجدان الدرزي، وبالتالي هي لا تُختصر او تُختزل بصندوق اقتراع".

وأضاف: "هذه مجرد حجة يتلطّى بها البعض لتصفية حساباته السياسية معنا".

ووفي سؤال حول إمكانية انّ يكون اسم صالح الغريب مطروح للحلول مكان شرف الدين، أجاب باقتضاب: "لا علم لي بذلك".

وشدّد أرسلان على ضرورة تشكيل حكومة أصيلة، مكتملة الصلاحيات، لمواجهة الظروف الصعبة والتحدّيات المقبلة.