رتل عسكري للجيش السوري يتوجه إلى خطوط التماس في ريف الرقة

اسلام تايمز (سوريا) - أكدت مصادر محلية أن رتلاً تابعاً للجيش السوري توجه من مطار الطبقة العسكري غرب الرقة إلى خطوط التماس التي تفصل قسد عن الجيش التركي والمجموعات المسلحة في منطقة تل أبيض في ريف الرقة.