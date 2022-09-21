الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 أيلول 2022 ساعة 16:41

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط تحذيرات من مخاطر الأعياد اليهودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط تحذيرات من مخاطر الأعياد اليهودية
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال.

ويحاول الاحتلال والمستوطنون فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات اليومية عدا يومي الجمعة والسبت، تزامنًا مع زيادة هذه الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.

وحذّر مراقبون في القدس المحتلة من المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد رأس السنة العبرية، حيث تعد الأخطر على المسجد بسبب مشاركة حشود كبيرة فيه.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص، واستباحة المسجد سعيا لتهويده بالكامل، وفرض واقع جديد فيه.

ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل خلال 26 و27 من سبتمبر الجاري، بـما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.

وفي يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 سيصادف ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في الأقصى، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

ويحرص المستوطنون فيما يسمى بـ"يوم الغفران" على النفخ في البوق والرقص في "كنيسهم المغتصب" في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن الاقتحام الأكبر احتفالاً به سيأتي الخميس 6 أكتوبر 2022.

وستشهد الأيام من الاثنين (10-10) وحتى الاثنين (17-10-2022) ما يسمى "عيد العُرُش" التوراتي، ويحرص المستوطنون خلاله على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.
رقم : 1015513
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بدء مراسم لقاء قائد الثورة الإسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس
بدء مراسم لقاء قائد الثورة الإسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي
21 أيلول 2022
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
21 أيلول 2022
الاقتصاد السعودي يتخبط وتراجع في مؤشرات البورصة السعودية
الاقتصاد السعودي يتخبط وتراجع في مؤشرات البورصة السعودية
21 أيلول 2022
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
21 أيلول 2022
رئيسي : المطالبة بضمانات في المفاوضات أمر معقول تماماً
رئيسي : المطالبة بضمانات في المفاوضات أمر معقول تماماً
21 أيلول 2022
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
20 أيلول 2022
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
هل يفضي استخدام "إسرائيل" المُسيّرات في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة؟
20 أيلول 2022
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
مساعٍ إسرائيليّة لعقد لقاء بين لابيد والملك عبدالله في نيويورك.. ما الذي تریده تل أبيب؟
20 أيلول 2022
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
استفزازات بيلوسي تتواصل... هذه المرة في كاراباخ
20 أيلول 2022
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
التطبيع مع الاحتلال.. خسائر بالجملة على المطبعين
20 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
فيديو: عدد زوار الأربعينية يتجاوز 21 مليونا
19 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
طريق إيران الصعب من العضو المراقب إلى العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
ضغوطٌ خارجية على لبنان لمنع عودة اللاجئين السوريين.. الأسباب والدوافع؟