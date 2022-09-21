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الأربعاء 21 أيلول 2022 ساعة 16:44

حرس الثورة الاسلامية يقيم عرضا عسكريا في جنوب إيران

حرس الثورة الاسلامية يقيم عرضا عسكريا في جنوب إيران
وأعلن العميد رمضان شريف المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية عن إقامة العرض البحري لحرس الثورة في بندر عباس وسواحل الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وأعلن اللواء شريف عن إقامة عرض بحري بمشاركة 1444 سفينة ثقيلة وشبه ثقيلة وخفيفة على شكل تعبئة بحرية ووحدات بحرية مختارة للجيش وحرس الثورة بالقرب من ساحل الخليج العربي كبرنامج رئيسي لاستعراض القوات المسلحة في بندرعباس.

وقال أن واجهة الوحدات البحرية في العرض البحري هي سفينة الشهيد سليماني القتالية لإطلاق الصواريخ، والتي أضيفت إلى الوحدة القتالية البحرية التابعة لحرس الثورة.

وتابع: بالتزامن مع عرض العوامات، ستجري مقاتلات القوة الجوية للجيش وحرس الثورة عرضا جويا.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة أن العرض العسكري سيقام غدا الخميس بحضور كبار قادة القوات المسلحة کما أن رئيس المجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف یلقی کلمة خلال المراسم.
رقم : 1015515
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