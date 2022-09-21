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الأربعاء 21 أيلول 2022 ساعة 18:18

رئيسي: أميركا هي من أساءت للاتفاق النووي

رئيسي: أميركا هي من أساءت للاتفاق النووي
وفي مستهل كلمته لفت الرئيس الإيراني إلى أن النظام العالمي القائم لم يعد يحظى بالدعم وثمة نظام جديد بدأ بالتشكل، مشدداً بالقول:لن تكون هناك عدالة حقيقية وإنصاف لحقوق الجميع إلى حين وضع حد للمعايير المزدوجة.

وفيما أشار إلى أن أميركا سعت لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الكثيرين ولا تزال مستمرة في المراوغة، قال إن ثمة دول تحارب الإرهاب بانتقائية، مؤكداً أن حلفاء أميركا لم يكونوا بمنأى عن الأحداث التي دمرت منطقة آسيا الغربية.

ونوه إبراهيم رئيسي أن الأمن في المنطقة يجب أن يتوفر من داخلها وليس من خارجها، مضيفاً: وهذا ما أكدناه للدول الجارة.. نحن داعم يمكن الاعتماد عليه في مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة.

وبخصوص الاتفاق النووي قال الرئيس الإيراني إن: الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقا نوويا عام 2015 والتزمت بكل بنوده وطبقته لكن أمريكا وضعته تحت الأقدام.. تم سحق الاتفاق الإيراني من جانب واحد بعد التوقيع عليه وقبوله في مجلس الأمن.

وجدد التأكيد على أن أميركا هي من أساءت للاتفاق النووي، مؤكداً أن بقاء إيران حتى اللحظة في المفاوضات النووية يؤكد مرونتها وحسن نواياها.

وشدد على أن الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس لا يمكن أن يكون شريكاً في الأمن، وأكد قائلا: نعتقد أن فلسطين من البحر إلى النهر هي متعلقة بسكانها.. المحتلون سينصرفون إذا كان مصير دول المنطقة بأيديها وسيبقى الجيران لبعضهم.
رقم : 1015524
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