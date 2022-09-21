بيان لـ 15 شخصية بحرينية يدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة

ووصفت شخصيات دينية وأكاديمية في بيان لها الأدوار التشريعية السابقة بـ"الشكلية التي لم يتمكن أي منها من أن يوفر للمواطنين القدرة على ممارسة حقهم السياسي الكامل وبشكل حقيقي".



وجاء في البيان "خلال العشرين سنة الماضية تكرس دور هذه المؤسسة كأداة تستخدمها العائلة الحاكمة ضد الشعب" مبينين أن "تقنين سياسات النظام المالية والضريبية وحماية الفساد والفاسدين، وإقرار سياساته القمعية وصولا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".



واعتبر البيان الانتخابات تزويرًا للإرادة الشعبية، موجها نداءه للمواطنين "للحفاظ على وحدتهم بمقاطعة الانتخابات الصورية"، مؤكدين على "مواصلة طريق النضال من أجل الحقوق بالأساليب السلمية".



وضم الموقعون عضو المجلس الوطني في 1973 عبدالهادي خلف، والنائب السابق لجمعية الوفاق جلال فيروز، إلى جانب أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، ومن علماء الدين نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح، ورئيس الحوزة البحرانية في مدينة قم المقدسة الشيخ عبدالله الدقاق.