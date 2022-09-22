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الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 08:24
انطلاق مراسم استعراض القوات المسلحة في طهران وكافة انحاء البلاد
وسيلقي اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة كلمة في هذه المراسم .
بعد كلمة رئيس الأركان، تستعرض وحدات المشاة والمحمولة بالقوات المسلحة أمام المنصة .
وبالتزامن مع طهران تقام مراسم مماثلة في كافة انحاء البلاد .
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1015575
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