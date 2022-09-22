انطلاق مراسم استعراض القوات المسلحة في طهران وكافة انحاء البلاد

وسيلقي اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة كلمة في هذه المراسم .



بعد كلمة رئيس الأركان، تستعرض وحدات المشاة والمحمولة بالقوات المسلحة أمام المنصة .



وبالتزامن مع طهران تقام مراسم مماثلة في كافة انحاء البلاد .