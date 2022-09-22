رئيسي: يجب استخدام طرق مبتكرة لمنع تأثير الحظر على العلاقات بين طهران وطوكيو

ووصف آية الله رئيسي ، خلال لقائه الاربعاء في مقر اقامته في نيويورك رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، العلاقات بين البلدين بأنها ودية وطويلة الأمد ، وحيا ذكرى رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي الذي بذل جهودًا واهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون بين البلدين ، وقال: إن علاقات إيران الاقتصادية والتجارية مع الكثير من دول العالم آخذة في التطور ، ومع الأخذ في الاعتبار تاريخ التعاون الطويل بين إيران واليابان والعديد من مجالات التعاون بينهما، بما في ذلك تطوير ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، وكذلك التعاون في قطاعي الصحة والبيئة ، فانه يمكن تعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر.



وفي إشارة إلى انسحاب اميركا من الاتفاق النووي ، والذي لقي انتقاد العالم أجمع ، اعتبر آية الله رئيسي موقف الجمهورية الإسلامية بشأن القضية النووية منطقيًا ويمكن الدفاع عنه تمامًا ، وأضاف: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق عادل ونؤكد انه بالنظر إلى التاريخ السلبي لاميركا فمن الضروري الحصول على ضمانات لمنع تكرار تلك التجربة المريرة.



واعتبر آية الله رئيسي أن الاتصالات والحوارات الإقليمية الإيرانية تتقدم وقال: ان الضرورة لنجاح هذه الحوارات هي عدم تدخل الأجانب في القضايا الإقليمية وترك قضايا دول المنطقة لها.



*نحترم الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية



وفي هذا الاجتماع ، أعرب رئيس وزراء اليابان ، فوميو كيشيدا ، عن ارتياحه لهذا اللقاء ، واستذكر ذكرياته الطيبة من زيارته لإيران في السنوات الماضية ، وأشار إلى التعاون المستمر بين البلدين في مجالات الصحة والمياه زالبيئة والوقاية من الأزمات وقال: نحن مستعدون للعمل على زيادة التعاون مع إيران في مختلف القطاعات ونحترم الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية.