عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني

ومنذ ،صباح اليوم الخميس ، تم خلال الاستعراض العسكري عرض جانب من قدرات قوات الدفاع الجوي ومنها :



منظومة "باور 373" : أول منظومة دفاع محلي عالي الارتفاع تتمتع بحركية عالية وقدرة على تحديد 300 هدف وتحديد أولويات 100 هدف والاشتباك مع 6 أهداف في نفس الوقت.



نظام صواريخ "مرصاد" المتنقل متوسط ​​الارتفاع: قادر على الاشتباك مع جميع أنواع الطائرات وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار ، والذي تم تصميمه وإنتاجه محليًا بالكامل ودخل الخدمة في قوات الدفاع الجوي.



نظام رادار "آرش" بعيد المدى : هو استكمال لأنظمة الكشف والتعرف لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد وأحد مفاخر قوات الدفاع الجوي في مجال تصنيع وإنتاج الرادارات المتطورة والحديثة.



نظام (S 300) ذو المدى العالي : قادر على الاشتباك مع الأهداف على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية وهو أحد أخطر أسلحة الدفاع المتاحة لقوات الدفاع الجوي.



نظام رادار "أفتاباز السلبي": بدون انبعاث موجات مغناطيسية له القدرة على كشف وتحديد الأهداف الجوية، ويلعب هذا النظام دورا مهما في التغطية الرادارية لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة بالبلاد.



نظام "حائل" المدفعي المحلي : نظام دفاع منخفض ومتوسط ​​الارتفاع للاشتباك وتدمير جميع أنواع الأهداف الطائرة والطائرات الصغيرة على ارتفاع منخفض والقدرة على اكتشاف الأهداف دون إصدار موجات الرادار.



نظام صواريخ " 15 خرداد" : قادر على اكتشاف الأهداف على بعد 150 كم والاشتباك معها وتدميرها في نطاق 45 كم ، القدرة على التنقل العالي ، واكتشاف الأهداف المخفية والاشتباك المتزامن مع 6 أهداف هي من القدرات الأخرى لهذا النظام المحلي.



نظام صواريخ "تلاش" القادر على الاندماج مع نظام الصواريخ على ارتفاعات عالية "S-200" وتلبية احتياجات الاشتباك على ارتفاعات متوسطة ، تم تصميم هذا النظام وإنتاجه محليًا بالكامل وبأيدي خبراء محليين مؤهلين.



يشار إلى أن الاستعراض العسكري للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أقيم صباح اليوم تزامنا مع بداية أسبوع الدفاع المقدس بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة بالقرب من مرقد مؤسس الثورة الإسلامية الامام الخميني (ره) .