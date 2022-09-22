زاخاروفا: تحريف بايدن كلام بوتين غير لائق



وقالت زاخاروفا: "بالنسبة لخطاب رئيس الولايات المتحدة، فأنا أعتبر أنه غير لائق على الإطلاق ما بدأ به، وما أصبح اتجاهًا سائدًا، إذ أنه نسج حول بلدنا".

ولفتت إلى أن "بايدن حرّف كلمات الرئيس الروسي لتبدو كما لو أن بلادنا تهدّد العالم بالأسلحة النووية".