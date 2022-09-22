زلزال في مكسيكو سيتي بقوة 6.5 درجات



وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن "زلزالًا بقوة 6.5 درجات ضرب منطقة ميتشواكان في المكسيك اليوم وكان على عمق 80 كيلومترًا تحت سطح الأرض".