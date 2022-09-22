لبنان: مشروع مياه لبلدتي دورس وعين بورضاي



بداية، تحدث شحادة وأكد "ضرورة وضع آليات للتعاون والتنسيق، وتحديد الأدوار بشأن تنفيذ المشروع المقدم من صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، والذي يشمل إنشاء خزان للمياه وجـزء مـن خطي الضخ والتوزيع لبلدتي عين بورضاي ودورس، ومشروع حفر وتجهيز بئر المياه، واستكمال الخطين الرئيسيين للضخ والتوزيع، وتأهيل الشبكات لبلدتي عين بورضاي ودورس المقدم من منظمة GVC بالشراكة والتعاون مع مؤسسة مياه البقاع".

وأشار إلى أن "هذا المشروع هو من ضمن المشاريع الإنشائية الثلاثة التي ستنفذ لصالح إتحاد بلديات بعلبك ضمن إطار برنامج التنمية المحلية على امتداد نهر الليطاني وهي: خزان دورس عين بورضاي، تأهيل وتوسعة مسلخ بعلبك وتركيب منظومة طاقة شمسية لبئر مياه الشفة في إيعات".

اما الغصين فاعتبر أن "هذا المشروع الحيوي من شأنه توفير كمية إضاقية من المياه لأهالي بلدة دورس وللمقيمين فيها، وهناك حرص من الجميع على تنفيذ المشروع بأعلى مواصفات الجودة".

وختاما اتفق المجتمعون على "التزام كل جهة الاإعمال التي تبنتها والمتفق عليها في الدراسات خلال الإجتماعات السابقة، وعدم تضارب الأشـغال بـين المقاولين".