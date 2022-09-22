لبنان: أسعار المحروقات ترتفع من جديد



واصبحت الاسعار على الشكل التالي:

1- بنزين 95 أوكتان: 682 ألف ليرة لبنانية (+29000)

2- بنزين 98 أوكتان: 698 ألف ليرة لبنانية (+29000)

3- الديزل (المازوت): 833 ألف ليرة لبنانية (+44000)

4- الغاز: 388 ألف ليرة لبنانية (+13000)