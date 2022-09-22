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الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 11:17
المخابرات الروسية تحبِط محاولة لتفجير خط أنابيب نقل الغاز إلى تركيا
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1015603
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