تحليق مكثف لطيران العدو فوق مناطق حاصبيا والعرقوب على ارتفاع منخفض

اسلام تايمز (لبنان) - يُسجَّل في هذه الاثناء تحليق مكثف للطيران الحربي الصهيوني وعلى ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ و الجولان المحتل.