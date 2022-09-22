الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وبحث القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد بين العراق والكويت، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار.



كما تناول تفعيل اللجنة الوزارية العليا "العراقية - الكويتية" المشتركة، بما يعزز مصالح شعبي الدولتين في الازدهار والتنمية.