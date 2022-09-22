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الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 14:46

الزهار یحذر من استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الأقصى

الزهار یحذر من استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الأقصى
وحذر في مؤتمر صحفي في المسجد العمري بغزة من استمرار الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية وتصاعدها بحق القدس والمسجد الأقصى.

ودعا الزهار اهل الضفة والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني لشد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى، دفاعًا عن المدينة ضد مخططات التهويد والتدنيس، وخاصة في فترة الأعياد .

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته في القدس والمسجد الأقصى، داعيًا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال على كل الميادين والجبهات.

وقال الزهار إن الحركة تتابع الجرائم والانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتحضيرات التي تقوم بها الجماعات الاستيطانية لإحياء ما يسمى بموسم الأعياد اليهودية المزعومة، عبر اقتحام الأقصى وتدنيسه وممارسة الطقوس اليهودية فيه.

وعدّ الزهار ما يجري في القدس والأقصى من تسارع لأشكال العدوان ووتيرة المخططات التهويدية اعتداءً سافرًا على المكانة الدينية والإسلامية للمدينة والمسجد الأقصى.

وأضاف أن هذه الجرائم هي امتداد للانتهاكات الاسرائيلية السابقة بحق القدس والمسجد الأقصى التي أدت إلى العديد من موجات التصعيد الخطيرة، وهي امتداد لمخطط التهويد الذي اعتمدته حكومة الاحتلال عام 2018 ووفرت له الإمكانات للتمدد الاستيطاني المتوحش في المدينة المقدسة.
رقم : 1015648
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