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الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 18:02

اليابان توسّع نطاق العقوبات ضد روسيا

اليابان توسّع نطاق العقوبات ضد روسيا
وفي اجتماع للوزير الياباني مع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع G7، أكد الوزير "نية السلطات اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية ذات الصلة بالقطاع العسكري، التي فرضت ضدها قيودا على التصدير، إضافة إلى تأكيد وزراء المجموعة عزمهم على مواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، واتخاذ الإجراءات لضمان أمن الغذاء والطاقة"على حد قوله.

وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قد بدأت في فرض عقوبات ضد روسيا، لا سيما على شراء موارد الطاقة، وهو ما تسبب في موجة تضخم وغلاء في أسعار الكهرباء في عموم القارة الأوروبية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وستوجه العقوبات الغربية ضد روسيا ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
رقم : 1015665
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