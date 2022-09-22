الرويشان: القوات المسلحة اليمنية أصبحت حاضرة لخوض معارك أوسع

وفي مداخلة مع قناة المسيرة، أوضح الفريق الرويشان أن أسلحتنا تحقق توازنا من الرعب مع العدو، وأمن اليمن اليوم عامل مؤثر في الأمن الإقليمي والدولي.



وقال: "نواجه عدوانا لا يفهم إلا لغة القوة، وما وصلت إليه قواتنا من مستوى الردع كفيل بوقف العدوان وإنهاء الحصار، وجيشنا اليوم يؤكد جهوزيته للدفاع عن اليمن كحق مشروع".



وأضاف أن اليمن هو الذي يضمن أمن الملاحة والمضائق البحرية ونحن حريصون على أمن البحر الأحمر، ولن يحل مشكلة اليمن إلا اليمنيون، والتاريخ يؤكد أن اليمن لا يقبل الغزاة والمحتلين.



وتابع: "بعد 8 سنوات من العدوان والحصار الجائر نحن نقول عبر هذه العروض العسكرية أننا حاضرون للدفاع عن بلدنا بأعلى المستويات، ومستمرون في الدفاع عن الوطن والشعب بكل ما أمكن، وهذه هي رسائل العروض العسكرية".



وأشار الفريق الرويشان إلى أن العقيدة القتالية المرتبطة بالله وحكمة القيادة والحاضنة الشعبية هي عوامل تحقيق النصر وهذا يحسب لثورة 21 سبتمبر.



كما لفت إلى أن المؤسسة العسكرية استطاعت الحفاظ على مستوى جيد بعد الثورة وقامت بتطوير قدراتها.