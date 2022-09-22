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الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 20:58
عبد السلام : هذه الأسلحة التي زعم العدوان انه دمرها
وأضاف في تغريد له على " تويتر " طيلة تلك الفترة ورغم الحصار والعدوان تبدو ثورة 21 سبتمبر أكثر تألقا وقوة، فمن أخطأ حينها في فهم الثورة عليه ألا يكرر الخطأ ثانية.هذه رسالتنا وهذه نصيحتنا.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1015682
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