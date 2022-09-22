عبد السلام : هذه الأسلحة التي زعم العدوان انه دمرها

اسلام تايمز (اليمن) - قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام ان ما شهدته العاصمة صنعاء من عرض عسكري مهيب هو بعض ما أعلنوا القضاء عليه من ترسانة صواريخ في أول العدوان قبل ثمان سنوات.