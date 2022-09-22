الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 20:58

عبد السلام : هذه الأسلحة التي زعم العدوان انه دمرها

عبد السلام : هذه الأسلحة التي زعم العدوان انه دمرها
وأضاف في تغريد له على " تويتر " طيلة تلك الفترة ورغم الحصار والعدوان تبدو ثورة 21 سبتمبر أكثر تألقا وقوة، فمن أخطأ حينها في فهم الثورة عليه ألا يكرر الخطأ ثانية.هذه رسالتنا وهذه نصيحتنا.
رقم : 1015682
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني
عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني
22 أيلول 2022
المشهد الاقتصادي في الداخل الصهيوني.. واحدة من كل خمس عائلات تحت عتبة الفقر
المشهد الاقتصادي في الداخل الصهيوني.. واحدة من كل خمس عائلات تحت عتبة الفقر
22 أيلول 2022
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولات لتجميع جيش الإرهابيين
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولات لتجميع جيش الإرهابيين
22 أيلول 2022
انطلاق مراسم استعراض القوات المسلحة في طهران وكافة انحاء البلاد
انطلاق مراسم استعراض القوات المسلحة في طهران وكافة انحاء البلاد
22 أيلول 2022
بدء مراسم لقاء قائد الثورة الإسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس
بدء مراسم لقاء قائد الثورة الإسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس
21 أيلول 2022
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... فشل ذريع يمنی به التحالف العبري-العربي
21 أيلول 2022
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
21 أيلول 2022
الاقتصاد السعودي يتخبط وتراجع في مؤشرات البورصة السعودية
الاقتصاد السعودي يتخبط وتراجع في مؤشرات البورصة السعودية
21 أيلول 2022
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟
21 أيلول 2022
رئيسي : المطالبة بضمانات في المفاوضات أمر معقول تماماً
رئيسي : المطالبة بضمانات في المفاوضات أمر معقول تماماً
21 أيلول 2022
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
صنعاء تتدارس خياراتها.. للحرب حديث آخر
20 أيلول 2022
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
رئيسي: التحول في التعليم لا يتحقق دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية
20 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولات لتجميع جيش الإرهابيين
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟
ما هو هدف الناتو من سورنة القوقاز؟