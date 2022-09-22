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الخميس 22 أيلول 2022 ساعة 21:37

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى التحرك على نطاق واسع للاشتباك الشعبي مع العدو

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى التحرك على نطاق واسع للاشتباك الشعبي مع العدو
وأكدت الفصائل –في بيان لها- ضرورة التحرك على نطاق واسع للاشتباك الشعبي مع العدو في كافة نقاط التماس، بما في ذلك قطع طرق المستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان.

إليكم نص بيان الفصائل الفلسطينية :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عدد من الفصائل الفلسطينية

عقدت الفصائل الفلسطينية الموقعة على هذا البيان اليوم الخميس 22-9-2022م اجتماعاً مهماً في مدينة غزة بدعوة من حركة حماس، ناقشت فيه مختلف القضايا السياسية والوطنية، في ظل ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات متواصلة، واقتحامات خطيرة في الأيام القادمة، وما يتعرض له الأسرى الأبطال في سجون العدو، وقد أكد المجتمعون على ما يلي: -

1) دعوة شعبنا في كل الساحات إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، خاصة دعوة أهلنا في الداخل المحتل، والقدس، والضفة الغربية، إلى تسيير القوافل والحافلات وشد الرحال للمرابطة في المسجد الأقصى وصد المستوطنين عن تدنيسه واقتحامه.

2) التحرك على نطاق واسع للاشتباك الشعبي مع العدو في كافة نقاط التماس، بما في ذلك قطع طرق المستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان.

3) دعوة شعبنا في الشتات إلى التحرك عبر وقفات واعتصامات مناصرة للقدس والأقصى، خاصة أمام سفارات الاحتلال رفضاً لممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

4) أكد المجتمعون مجدداً رفضهم للاعتقالات السياسية، وملاحقة المقاومين، محذرين من تداعيات هذا الأمر على النسيج الوطني والسلم الاهلي والمجتمعي ، وكرروا دعوتهم للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بضرورة الإفراج عن البطلين /مصعب اشتيه و عميد طبيلة، خاصة أن استمرار اعتقالهما يعرض حياتهما للخطر الشديد، والأولوية وطنياً للعمل المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته.

5) أثنى المجتمعون على الجهود الجزائرية المقدرة لإنجاز الوحدة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، مشيدين بالروح الوطنية والقومية التي تتمتع بها الجزائر قيادة وشعباً، وحرصها على حماية القضية الفلسطينية وقطع الطريق أمام التطبيع مع الاحتلال، وعبرت الفصائل عن دعمها الكامل للجهود الجزائرية واستعدادها لبذل كل جهد لإنجاحها، مع التأكيد على أن إعادة بناء المنظمة وإصلاحها يمثل المدخل الصحيح والمهم لترتيب البيت الفلسطيني خاصة تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد وقيادة تقود نضاله حتى تحقيق استقلاله على كامل ترابه الوطني.

6) أكد المجتمعون على ضرورة إغلاق الباب أمام أي تدخلات من أي طرفٍ كان، يحاول التأثير في رسم المشهد الفلسطيني القادم وفق أجندة خاصة لا تراعي المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فهذا الأمر شأن وطني خالص يخص الشعب الفلسطيني وقواه الحية فقط، و غير مسموح لأي طرف أو جهة التدخل فيه.

المجد والخلود للشهداء الأبرار

الحرية للأسرى الأبطال

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

_حركة الجهاد الإســــــــــــــــــلامي في فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

المبادرة الوطنية الفلســـــــــــطينية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

– القيادة العامة

منظمة الصاعقة الفلســــــطينية
مصدر : وكالات
رقم : 1015683
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