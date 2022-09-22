دلالات العروض العسكرية اليمنية

وتم الكشف خلال العرض عن منظومات صاروخية وبحرية وجوية أنتجتها القوات المسلحة اليمنية وأصبحت جاهزة للدخول في خط المواجهة من بينها صواريخ بعيدة المدى.



ويؤكد هذا الاستعراض أن صنعاء لا تزال تمتلك مفاجئات لم تكشف عنها خلال الفترة الماضية، ويطرح عدة تساؤلات أبرزها ما هي المرحلة القادمة إن لم تلتزم قوى العدوان بالهدنة؟ وهل لدى صنعاء خطة بديلة قد تستخدمها لإنهاء العدوان وفك الحصار وتوحيد اليمن؟ وماهي دلالات هذا الاستعراض ولماذا تم في هذا الوقت تحديدا؟



ترسانة عسكرية ضخمة أضحت القوات المسلحة اليمنية تمتلكها بعد8 سنوات من الحرب، العشرات من الاسلحة النوعية لمنظومات صاروخية وبحرية وجوية انتجتها وكشفت عنها القوات اليمنية واصبحت جاهزة للدخول في خط المواجهة من بينها صواريخ بعيدة المدى كقدس ثلاثة وفلق البالستي.



الى جانب كشفها عن عدد من الاليات والمدرعات العسكرية بعضها مطور والاخر صنعٌ محلي ومن بينها مدرعة هاني الهجومية والدفاعية ، كما ازاحت القوات المسلحة الستار عن طائرات مسيرة له القدرها على التحليق لساعات متواصلة وتنفيذ مهام هجومية..



التطورات النوعية الجديدة في الصناعات الحربية جاءت متزامنة مع عروض لتشكيلات عسكرية وامنية مختلفة لقوات صنعاء في عدد من المناطق اليمنية واخرها العرض العسكري المهيب في ميدان السبعين بالعاصمة، والذي اظهر قوة اليمن في صناعة وانتاج وتطوير المزيد من القدرات العسكرية والنوعية، وحملت معها تحذيرات القوات اليمنية في ضرب اي مواقع حساسة في عمق دول العدوان .



وتقول صنعاء ان هذا التطور في القوة العسكرية والاسلحة المختلفة يعد واحد من اهم منجزات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر والذي يحتفل اليمنيون اليوم بمرور ثمان سنوات على انطلاقتها.



في وقت كانت فيه الجيش والمقدرات العسكرية للبلد تواجه استهدافا ممنهجا وتدميرا باشراف امريكي.



ويتسائل مراقبون ماهي المفاجات التي تخفيها صنعاء ولم تكشف عنها خلال هذا الاستعراض والذي سبقه في الحديدة؟وكيف قرأت قوى العدوان هذا الاستعراض وهل وصلت لها رسالته؟



وبالنسبة للاسلحة النوعية التي كشف عنها فهناك ما لم يكشف عنه، فهل نحن امام مرحلة جديدة من الحرب ومعركة توحيد اليمن قد بدأت؟ وهل يمكن اعتبار هذا الاستعراض ورقة ضغط على قوى العدوان لتنفذ شروط صنعاء قبل الحديث عن تمديد الهدنة؟



وفي هذ الصدد أكد خبير عسكري من صنعاء ان العرض العسكري المهيب في ذكرى ثورة 21 سبتمبر يؤكد ان الشعب اليمني لا يقهر مشيرا الى أن اليمنيين استطاعوا ان يعيدوا بناء قدراتهم من الصفر.



ولفت الخبير الى أن الصواريخ اليمنية لم يتم الكشف عن الكثير من خصائصها وان الكشف عن اسلحة جديدة يؤكد عدم التوقف عن مراكمة عناصر القوة مشيرا الى انه تم في العرض العسكري الكشف عن منظومات جديدة جوية وبحرية قادرة على تقييد تحركات العدو.



وأكد العرض العسكري يبعث رسالة للعدو ان اليمنيين لن يتوقفوا عن تطوير قدراتهم وان رسائل العرض العسكري اليمني لا شك ان الكيان الاسرائيلي هو أول من يقرأها.



