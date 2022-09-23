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الجمعة 23 أيلول 2022 ساعة 08:10

قائد الثورة: رسالة الشهداء هي أن الصمود أمام شياطين القوة توصل إلى الانتصار

قائد الثورة: رسالة الشهداء هي أن الصمود أمام شياطين القوة توصل إلى الانتصار
جاء ذلك في رسالة وجهها قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس ويوم "ضيافة الشهداء" تزامنا مع مراسم تنظيف وتعطير قبور الشهداء ووضع أكاليل الزهور عليها في كافة أنحاء البلاد، وتليت الرسالة من قبل ممثل الولي الفقيه في مؤسسة شؤون الشهداء والمضحين في مقبرة "جنة الزهراء" جنوب العاصمة طهران.

وجاء في الرسالة: أن أسبوع الدفاع المقدس هو أفضل وأنسب وقت لتكريم ذكرى وأسماء الشهداء الأعزاء والاستماع إلى رسالتهم.

وأضاف أن: رسالة الشهداء بشرى سارة لقلوب واعية وآذان صاغية.. تذكرنا هذه الرسالة الكريمة بأن الصمود بوجه شياطين القوة والجور سيؤدي في النهاية إلى النصر وإزالة الخوف والحزن.

وتابع سماحته: هذه الرسالة تمنح الحياة، وتعطي القوة والأمل، وهي حاجة الشعب الإيراني العظيم وجميع أحرار العالم اليوم وعلى الدوام.

وختم قائد الثورة رسالته بالقول: سلام الله على الشهداء الأعزاء.
رقم : 1015723
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