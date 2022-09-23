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الجمعة 23 أيلول 2022 ساعة 08:31

البرهان: موعد الانتخابات لم يتحدد بعد والجيش لن ينتظر إلى الأبد

البرهان: موعد الانتخابات لم يتحدد بعد والجيش لن ينتظر إلى الأبد
وكان البرهان، الذي أخرج عملية الانتقال السياسي عن مسارها قبل 11 شهراً من خلال حل حكومة يقودها مدنيون، قد أشار من قبل إلى أنّ الانتخابات ستُجرى في عام 2023.

وأدت عملية السيطرة التي قادها إلى وقف اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شوارع حاشدة ومواجهة بين الجيش والأحزاب المؤيدة للديمقراطية.

وبعد تفاقم الأزمة، قال البرهان، في يوليو/ تموز، إنّ الجيش سيتنحى عن المحادثات السياسية.

وقال البرهان، في مقابلة مع "رويترز" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية". وأضاف "طبعاً لن ننتظر إلى ما لا نهاية".

ويلقي المعارضون باللوم على البرهان في زعزعة التحول نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.

وقالت القيادة العسكرية إنها تولت زمام الأمور بسبب التناحر السياسي بين الأطراف المدنية، لكن الخطوة قوبلت بإدانة شديدة من القوى الغربية وتعليق مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

وردّاً على سؤال حول موعد الانتخابات، قال البرهان "لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف".

وأشار البرهان إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأنّ المدنيين يجب أن يعينوا رئيس وزراء ورئيساً لمجلس السيادة، قائلاً إنّ ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه من قبل.

وقال البرهان أيضاً إنّ صفقة إنشاء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان لا تزال قيد المناقشة، وإنّ البلدين تربطهما علاقات طبيعية.

ونفى أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن شحن الذهب السوداني إلى روسيا، قائلاً إنّ كيانات معينة فقط هي المسؤولة عن الصادرات.
مصدر : وكالات
رقم : 1015728
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