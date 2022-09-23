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الجمعة 23 أيلول 2022 ساعة 09:01

وزير الخارجية يؤكد على إلغاء العقوبات المفروضة على الشعب السوري

وزير الخارجية يؤكد على إلغاء العقوبات المفروضة على الشعب السوري
وعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية عملية أستانا بشأن التطورات في سوريا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لنيويورك.

وبحث هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور وزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وروسيا وتركيا، وجير بيدرسن، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية، آخر التطورات والمبادرات السياسية والإنسانية في سوريا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء: كما في الماضي، تعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن الأزمة السورية ليس لها حل عسكري.. إن حل هذه الأزمة سيتحقق من خلال العملية السياسية ووفق مبادئ القانون الدولي.

وشدد أميرعبداللهيان على أن إنهاء الاحتلال وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سوريا والاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها تعد شروطا أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وفي إشارة إلى أهمية عمل اللجنة الدستورية والتأكيد على الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا والآثار السلبية للعقوبات على معيشة المواطنين العاديين، أكد أميرعبداللهيان على ضرورة إلغاء العقوبات وإزالة العوائق وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزراء الخارجية، الضامنون لمسار آستانا، مرة أخرى التزامهم بمراعاة واحترام استقلال سوريا وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.
رقم : 1015737
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