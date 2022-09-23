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الجمعة 23 أيلول 2022 ساعة 09:38

باقري يجري محادثات مع مندوب بريطانيا لدى المنظمات الدولية

باقري يجري محادثات مع مندوب بريطانيا لدى المنظمات الدولية
وفي هذا الاجتماع الذي جرى في نيويورك، على هامس اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، تحدث باقري عن عزم إيران الجاد لتأمين المصالح الوطنية للبلاد في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، التقى كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، واستعرضا عملية مفاوضات رفع العقوبات.

كما أجرى مساعد الخارجية الإيرانية علي باقري كني في إطار نشاطاته الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي محادثات في نيويورك مع ممثلي هولندا والاتحاد الأوروبي .

وأكد باقري في الاجتماعين عزم إيران الجاد في متابعة الالتزامات المستدامة، والتمسك بالتزامات الاتفاق النووي.

وعقدت هذه الاجتماعات، الخميس، على هامش القمة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما التقى كبير المفاوضين الإيرانيين بمسؤولين في وزارة الخارجية القطرية وسويسرا، وقال في هذه الاجتماعات: إن منطق إيران الواضح هو الحاجة إلى توفير "التزامات مستدامة" في عملية التفاوض و"التمسك بالالتزامات" من الجانب الغربي.
مصدر : وكالات
رقم : 1015742
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