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الجمعة 23 أيلول 2022 ساعة 09:45

رئيس الجمهورية الإسلامية يغادر نيويورك عائدا إلى طهران

رئيس الجمهورية الإسلامية يغادر نيويورك عائدا إلى طهران
وخلال الزيارة التي استغرقت 4 أيام ألقى الرئيس رئيسي خطابا في القمة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث في قمة التحول التعليمي في اليونسكو، والتقى ببعض القادة الدينيين، واجتمع مع متخصصين وخبراء في السياسة الخارجية الأميركية، والتقى بكبار مدراء وسائل الإعلام الأميركية، وعقد مؤتمرا صحفيا واجتمع بحشد من أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في أميركا.

كما التقى الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة؛ رؤساء فرنسا وبوليفيا وسويسرا وفنلندا وصربيا ونيجيريا وزيمبابوي ورؤساء وزراء باكستان والعراق ولبنان واليابان وأرمينيا والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، حيث تباحث معهم حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت زيارة الرئيس رئيسي لنيويورك في إطار استمرار الجهود المبذولة لتحقيق "نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية".

وخلال خطابه في الجمعية العامة وتطرقه إلى القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، رفع الرئيس رئيسي صورة الشهيد والتي سرعان ما أصبح خبراً مهماً على الصعيد العالمي، لفت من خلاله مرة أخرى إلى الجريمة الأميركية الغادرة باغتيال قادة النصر، وإصرار إيران على ملاحقة الضالعين فيها، الفاعلين والآمرين، قضائيا.

ورافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة؛ وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي ونائب الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زاده.
رقم : 1015746
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