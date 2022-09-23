زاخاروفا: الأمم المتحدة ليست آلية لتلبية رغبات الغرب

وقالت زاخاروفا في حديث صحفي إن “إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب ألا يجريه من يريدون إخضاع الأمم المتحدة لخدمة مصالحهم”.



وأضافت مذكرة بقصة روسية شهيرة بقلم الشاعر ألكسندر بوشكين، أن “الأمم المتحدة ليست بمثابة السمكة الذهبية التي يجب أن تنفذ رغبات بعض الأشخاص المجانين”.



وتابعت أن “الأمم المتحدة هي آلية لإيجاد اتفاقات وصياغة القانون الدولي وإيجاد حلول وسط ونقاط التقاء لمنع حدوث الانهيار الشامل والفوضى” في العالم.



وشددت على أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون “إيجابيا، وليس في مصلحة أصحاب الإيديولوجية الغربية”