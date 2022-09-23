سوريا.. ارتفاع عدد قتلى قارب المهاجرين إلى 65

وأعلن العميد سامر قبرصلي مدير عام الموانئ السورية اليوم الجمعة، انتشال جثث 61 شخصاً و20 ناجياً حتى الآن حصيلة غرق الزورق اللبناني ليرتفع بذلك عدد قتلى غرق قارب المهاجرين الذي أبحر من لبنان متجهاً نحو أوروبا هذا الأسبوع".



ونقلت وزارة النقل السورية عن ناجين قولهم: إن القارب أبحر من منطقة المنية بشمال لبنان يوم الثلاثاء وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصاً. وذكر سامر قبرصلي: إن جهود الإنقاذ مستمرة.



وقطع القارب المياه الإقليمية اللبنانية، واقترب الركاب من تحقيق حلمهم بالوصول إلى الشواطئ الإيطالية، لكن المحرك تعطل بشكل مفاجئ.



وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عدداً من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.