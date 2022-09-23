وذكر رسول يوم الخميس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبعملية مشتركة مع فرسان جهاز المخابرات الوطني العراقي وأبطال القوة الجوية العراقية، من قتل عنصرين من عصابات داعـش الارهابي في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين".



وأضاف أن "صناديد العمليات الخاصة نفذوا إنزال جوي ناجح تمكن فيه الأبطال من إقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل"، لافتاً الى أنه "تم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش الارهابي أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية".



وتابع أن "قوات جهاز مُكافحة الإرهـاب مُستمرة في تنفيذ واجباتها الاحترافية جنبًا إلى جنب مع الاجهزة الأمنية المجاهدة".