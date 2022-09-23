الصحة السورية تعلن حصيلة جديدة لضحايا المركب

وأكد أن "الكوادر الصحية في محافظة طرطوس بحالة إستنفار مستمر وجاهزية تامة منذ بعد ظهر أمس، ولاسيما في منظومة الإسعاف والطوارئ والهيئة العامة لمشفى الباسل".



من جهته، بيّن مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي في تصريح، في حديث لوكالة "​سانا​"، أن "بعض الجثث وجدت على الشاطئ في حين تم إنتشال البعض الآخر من عمق البحر من قبل زوارق المديرية التي لا تزال مستمرة بعمليات البحث حتى اللحظة".



بدوره أعلن محافظ طرطوس عبد الحليم خليل، أن "الجهات المعنية بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة طرطوس متواجدة في مشفى الباسل لتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم بعد التعرف عليهم".