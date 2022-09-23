وسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رسالة الدعوة إلى نظيره من أذربيجان أغلو بيراموف، على هامش مشاركتهما في أعمل الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتندرج هذه الدعوة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار، والتي يدعى بموجبها عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.



وأشار البيان إلى أن اللقاء بين لعمامرة ونظيره الأذري، كان "فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية".