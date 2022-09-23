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الجمعة 23 أيلول 2022 ساعة 21:34

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد 'وزير أكبر خان' في كابول

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد
وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران: "بعد الصلاة، وعندما همّ الناس بالخروج من المسجد، وقع الانفجار، وكل الضحايا من المدنيين". وفي وقتٍ لاحق، أكّد زادران مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة 41 آخرين.

وقال مستشفى الطوارئ إنّه استقبل 14 من بين ضحايا الانفجار توفي 4 منهم فور وصولهم.

وتعليقاً على وقوع الانفجار في كابول، قالت نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان رافاييلا يوديتشي: "أشعر بالفزع بسبب انفجار كابول اليوم".

وفي وقتٍ سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إنّ انفجاراً هزّ العاصمة كابول بعد ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين وسط المدينة.

والانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات دموية استهدفت المساجد خلال صلاة الجمعة في الشهور الماضية، وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن بعضها.

ووقع الانفجار في "وزير أكبر خان"، وهي منطقة في العاصمة كانت تضم سابقاً "المنطقة الخضراء" التي كانت تستضيف مقرات السفارات الأجنبية ومكتب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.

وكان المسجد هدفاً لهجمات في السابق، بينها انفجار وقع في حزيران/يونيو عام 2020 قبل عودة طالبان للسلطة، وأودى بحياة إمام المسجد وتسبب في إصابة بضعة أشخاص آخرين.

وفي 5 أيلول/سبتمبر الجاري، وقع تفجير قرب مقر السفارة الروسية في كابول، أوقع أكثر من 20 شخصاً بين قتيل وجريح، وتسبب بمقتل عضوين في البعثة الدبلوماسية الروسية.
رقم : 1015822
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