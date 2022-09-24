الرئيس الايراني يحظى باستقبال شعبي بعد عودته من نيويورك

وكان ضمن الحشد الجماهيري الذي جاء الى المطار لاستقبال الرئيس آية الله رئيسي عدد كبير من الطلبة الجامعيين ومختلف شرائح الشعب، حيث أعربوا عن تقديرهم للمواقف الثورية والمشرفة لرئيس الجمهورية في إيصال رسالة الشعب الإيراني إلى العالم. بدوره حضر الرئيس رئيسي بين الجموع المستقبلة وشكرهم على حضورهم.



ورفعت الجماهير صور القائد الشهيد قاسم سليماني وصور رئيس الجمهورية حاملا صورة الشهيد سليماني خلال كلمته التي القاها في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.



وقال آية الله رئيسي في تصريح له: ان الأعداء يريدون إثارة الاضطرابات في البلاد من خلال ركوب الموجة وإثارة الشغب.



وأضاف: "نستمع الى الأقوال والاحتجاجات لكن لن نسمح لاعمال الشغب. لقد أعلنا عدة مرات أنه إذا كان لدى شخص ما كلاما محقا ، فسيتم سماعه بالتأكيد.



واكد رئيس الجمهورية: لن نسمح بتعريض أمن المواطنين للخطر تحت أي ظرف من الظروف.