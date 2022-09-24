استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة المحتلة

وقال الإعلام العبري إنّ الشاب الفلسطيني نفّذ عملية طعن أدت الى اصابة ثمانية مستوطنين بجروح. وكان جندي اسرائيلي قد اصيب اثر قيام شاب فلسطيني بعملية دهس في منطقة حوارة بمدينة نابلس جنوبي الضفة المحتلة.



وأوضحت وسائل اعلام محلية أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المنفّذ، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وتم احتجاز جثمانه.



وفي نابلس ،أصيب شاب فلسطيني، إثر إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال ، بعد تعرضه لحادث سير في بلدة حوارة جنوب .



وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب سائق مركبة عقب حادث سير أصيب فيه أحد الجنود المنتشرين في الشارع الرئيسي بالبلدة بصورة طفيفة.



وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا السائق، رغم إصابته، ورغم أن ما حدث لا يعدو كونه حادث سير، مضيفة أن عددا من المستوطنين تجمهروا وسط البلدة، عقب الحادث، وقاموا باستفزاز المواطنين.



في سياق متصل ،هاجمت بحرية الاحتلال ، قارب صيد خلال عمله في بحر شمال مدينة غزة.



وذكرت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مركب صيد ، دون أن يبلغ عن إصابات.



وأضافت أن "الزوارق الإسرائيلية حاصرت المركب وفتحت النار صوبه في غرب منطقة الواحة شمال القطاع، وقد استمر حصاره أكثر من نصف ساعة".