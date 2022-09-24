رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران

وحضر الرئيس رئيسي اليوم السبت يرافقه ووزير التربية والتعليم وبحضور المعلمات والطالبات في مدرسة "الشهيد فرهاد حسين مردي" الابتدائية للبنات في المنطقة الثانية بالعاصمة طهران، مع التزام البروتوكولات الصحية اللازمة للوقاية من مرض كورونا.



وبعد أن قرع الجرس لبداية العام الدراسي الجديد، التقط الطلاب صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية ثم أجرى محادثة صميمية مع الطلاب من خلال الحضور في الفصول الدراسية.



ووفقًا لتقليد كل عام ، في بداية العام الدراسي ، طرح رئيس الجمهورية سؤالين:



السؤال الموجه للمعلمين: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة النتائج المتوخاة في التعليم؟



السؤال الموجه للطلبة: ما هي صفات المدرسة الجيدة؟.



وفي كلمة قصيرة في إحدى فصول مدرسة "الشهيد فرهاد حسين مردي" ، قال رئيس الجمهورية: نريد ألا تقتصر علاقتنا بالتعليم على إعادة فتح المدارس ، بل ان نتواصل على مدار العام في جزء واحد مع الطلاب والمعلمين وفي جزء آخر مع أولياء الأمور وفي جزء ثالث مع الخبراء واصحاب الراي والجامعات وجامعة المعلمين والعاملين في مجال التربية والتعليم، بحيث يتم يكون موضوع التربية التعليم دائمًا في صلب الامور، ونتابع القضايا في ظل تعاون المعلمين ووزارة التربية والتعليم والطلاب ، من اجل رفع التربية والتعليم الى المستوى المنشود.



وأكد أنه مهما ننفق على التعليم فهو استثمار لمستقبل الوطن ولهذا السبب يجب تحقيق زيادة في النتائج المستحصلة في هذا القطاع.