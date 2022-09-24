?>?> سوريا: إجراءات تسليم الجثث لذوي ضحايا المركب اللبناني الغارق مستمرة - اسلام تايمز

اسلام تايمز (سوريا) - أفاد مدير الهيئة العامة لمشفى "الباسل" في سورية الدكتور اسكندر عمار أنَّ إجراءات تسليم الجثث لذوي ضحايا المركب اللبناني الغارق مستمرة أصولًا بعد تعرف الأهالي عليها.