?>?> قبلان: قاتل الأبرياء سيقتل ومن جوع الناس سيجوع - اسلام تايمز

اسلام تايمز (لبنان) - غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "عشرات الضحايا سقطوا في البحر المراقب من غزة الى قبرص من كل القوى العظمى - مراقب لأن ممنوع يدخل شي ع فلسطين ولبنان وسوريا لتموت الناس - وممنوع يطلع بالبحر إلا لي لازم يموتوا. قتلوهم جوا من الجوع وبالبحر لانهم هاربين من الجوع. قاتل الابرياء سيقتل ومن جوع الناس سيجوع -ان ربك لبالمرصاد".