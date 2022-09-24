?>?> علامة: إتفاق الطائف كان ولا يزال خشبة خلاص لبنان - اسلام تايمز

اسلام تايمز (لبنان) - غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لقد دفع اللبنانيون فاتورة كبيرة حتى وصلنا لإتفاق الطائف، الإتفاق الذي كان ولايزال يُشكل خشبة خلاص للبنان إلى اليوم بما يتضمن من إصلاحات ندعو دائماً لتطبيقها والالتزام بها من إقرار قانون انتخاب وطني إلى تطبيق اللامركزية الإدارية وصولا لإلغاء الطائفية السياسية".