الخارجية الباكستانية: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

اسلام تايمز (باكستان) - أكَّدت وزارة الخارجية الباكستانية أنَّ موقف باكستان من القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير وعليه إجماع وطني كامل، مشددةً على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته، كما نفت التقارير "حول إرسالنا وفداً رسمياً لإسرائيل".