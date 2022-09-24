?>?> استشهاد تعبوي في مدينة كرمسار شرق طهران - اسلام تايمز

وافاد مراسل وكالة فارس ان الشاب التعبوي محمد حسين سروري راد (20 عاما) الذي كان يسعى لحفظ الامن في مدنية كرمسار اثناء الاضطرابات الاخيرة ، استشهد مساء الاربعاء اثر اطلاق النار عليه من قبل مثيري الشغب.



والتقى امام الجمعة والقائمقام وقائد التعبئة بمدينة كرمسار ونائب قائد فليق قائم آل محمد (عج) التابع للحرس الثوري بمحافظة سمنان مع أسرة الشهيد، وأشادوا بالروح الجهادية والثورية للشهيد سروري راد.



واصدر فيلق قائم آل محمد (عج) بمحافظة سمنان بيانا بهذا الشأن جاء في: عقب التجمع غير القانوني والمخرب لحفنة من المشاغبين والعناصر العميلة والتي دمرت الممتلكات العامة في كرمسار، استشهد الأخ التعبوي محمد حسين سروري راد على يد مثيري الشغب.



ولإدانة أعمال الشغب الأخيرة، سيقام تجمع "البصيرة" صباح يوم غد الأحد، الى جانب مراسم تشييع الشهيد محمد حسين سروري راد شهيد أمن وعزة ايران.