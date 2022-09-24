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السبت 24 أيلول 2022 ساعة 13:55
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للمجاهدين في الغربة بطهران
وأمامَ المؤتمرِ السابع للمجاهدين في الغربة، قالَ صفوي إنّ الثورةَ الإسلامية في إيران تمثلُ قلبَ جبهةِ المقاومة في المنطقة والعالم.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1015944
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