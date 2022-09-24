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السبت 24 أيلول 2022 ساعة 14:35

الشيخ قاسم: يمكن أن نرى حكومة في الأسبوع المقبل

الشيخ قاسم: يمكن أن نرى حكومة في الأسبوع المقبل
وقال الشيخ قاسم في كلمة له خلال حفل تخريج طلاب الشهادة الثانوية العامة والمتوسطة في ثانوية البتول (ع) في بيروت، "يمكن أنْ نرى حكومة في الأسبوع المقبل، على قاعدة أنّ المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جدًا إلى درجة تسهّل إن شاء الله إخراج الحكومة إلى النور"، معتبرًا أن "هذه خطوة إيجابية تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان".

وحول مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، قال سماحته إن "حزب الله يقلّل من الكلام ويفضّل الأفعال، إذا قال كلمة يفترض بالأعداء قبل الأصدقاء أن يفهموها جيدًا وأن يعرفوا أبعادها فلا حاجة لتكرارها، ولكن أين نحن الآن من الترسيم؟!"، مضيفا "سننتظر حتى يأتي النص الخطي من الوسيط الأمريكي غير النزيه ويعطيه للحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية وعندما تقول الدولة اللبنانية إنّ هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية ويعلنون ذلك، نعتبر عندها أنَّ لبنان استردّ حقوقه في الترسيم والحفر.. أما قبل ذلك لن نخضع لا للتسريبات الإعلامية ولا للتحليلات التي تذهب شرقا وغربا ولا أنّ الأمر متعثر أو أنه على طريق الحل".

ورأى أن "الحل بالنسبة إلينا هو عندما يُنجَز النص الخطي وتعطي الحكومة ورئيس الجمهورية الموقف النهائي، عندها نعلن رأينا وموقفنا انسجامًا مع استرداد لبنان لحقوقه"، مؤكدًا "أنه لولا هذا التماسك بين وحدة موقف الدولة والمسؤولين فيها وموقف المقاومة القوي والمساند، لما أمكننا أن نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات غير المباشرة".

وفيما يتعلق بالفيول الإيراني، لفت الشيخ قاسم إلى أن "إيران وعدت بالمساعدة وذهبَ وفد لبناني من وزارة الطاقة وناقش مع المسؤولين، ومعلوماتنا تؤكد أن إيران التزمت بشكل نهائي بإعطاء 600 ألف طن من الفيول، بقيت بعض الإجراءات التي على السلطة اللبنانية أن تقوم بها لتسييل هذا الموقف".

وشدد على أن "إيران تعد وتفي، أما أمريكا منذ سنة وعدة أشهر وعلى أثر مجيء المازوت الإيراني إلى لبنان وعدت بتسهيل الكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن لكنها كذبت، وتعمل ليل نهار لتمنع مصر وتمنع الأردن من أن يعطوا الكهرباء إلى لبنان كجزء من الضغط والعقوبات وكجزء من محاولة إثارة الفتنة بين اللبنانيين"، متمنيًا أنْ "يعرف أتباع أمريكا حقيقية هذا البلد الذي لا يفكر إلا بـ"إسرائيل" ومكتسباتها".
رقم : 1015953
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