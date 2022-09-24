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السبت 24 أيلول 2022 ساعة 15:05
وزارة الصحة: وفاة 15 شخصا بكورونا في إيران
كما نوّه البيان، بتعافي 7 ملايين و323 ألف و594 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا أو مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية لغاية الآن.
وأخذ عدد الإصابات والوفيات بكورونا في إيران منحى تنازليا منذ شهر ووصل إلى أقل من 15 شخصا يوميا.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1015957
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