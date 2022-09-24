رئیس الجمهورية: المعلم والتلميذ شاركا في الدفاع عن ايران أمام صدام

وأشاد رئيس الجمهورية لدى حضوره في احدى المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالاساتذة الجامعيين والطلبة الذين توجهوا الى جبهات الحق ضد الباطل الذين قدموا شهداء في الحرب التي فرضها طاغية العراق المقبور على الشعب الايراني، مؤكدا أن هؤلاء الابرار قدموا أغلى ماعندهم الا وهي دماءهم ذودا عن الثورة الاسلامية والوطن الاسلامي ايران العزيزة.



واعتبر السيد رئيسي المدرسة مصدر خير وبركة ومركز الاخلاق والتعامل الجيد، مشددا على المواظبة على الدراسة والتعامل الاجتماعي الطيب مصدرها جميعا المدرسة التي يتربى فيها الانسان.



وأشار الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية لخبراء التعليم والتربية بخصوص صياغة وثيقة التطور الاساسي للتربية والتعليم، وأكد ضرورة أن تصبح هذه الوثيقة مصدرا لكل شيء سواء كانت العلاقات بين المدرسة والبيت أو العلاقات بين المدراء والكادر التعليمي.