الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 أيلول 2022 ساعة 15:45

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين اليوم برام الله

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين اليوم برام الله
ودعا أهالي المعتقلين السياسيين إلى المشاركة في الوقفة التي ستنظم في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وأكدوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وعدوانا في سجون السلطة، وتضامنًا مع الأسير في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد.

وتختطف مخابرات السلطة المحرر جهاد ساري وهدان وشقيقه سعد، والمحامي المتدرب أحمد خصيب وقسام حمايل والمحرر أحمد نوح هريش ومنذر رحيب في مسلخ أريحا المركزي لأكثر من 100 يوم.

كما كشفت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، عن ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، على خلفية أحداث نابلس.

وأكد مدير المجموعة، المحامي مهند كراجة، على وجود 19 معتقلاً سياسيًّا حتى الآن، في سجون السلطة، على خلفية الأحداث الأخيرة في نابلس.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد مصعب اشتية مساء يوم الاثنين الماضي، ما أشعل حالة من الغضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات مع أجهزة أمن السلطة.

وأدت الاحتجاجات الغاضبة إلى استشهاد المواطن فراس يعيش (53 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص أجهزة أمن السلطة بنابلس.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها للمواطنين على خلفية سياسية، بينهم طلاب وصحفيون ومحامون ونشطاء.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة.
مصدر : وكالات
رقم : 1015961
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022
نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!
نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!
24 أيلول 2022
العمليات الفلسطينية الفردية تخلق رعبا داخل الاوساط الصهيونية
العمليات الفلسطينية الفردية تخلق رعبا داخل الاوساط الصهيونية
24 أيلول 2022
الرئيس الايراني يحظى باستقبال شعبي بعد عودته من نيويورك
الرئيس الايراني يحظى باستقبال شعبي بعد عودته من نيويورك
24 أيلول 2022
إيران تدين أي عداء وتمييز ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين
إيران تدين أي عداء وتمييز ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين
23 أيلول 2022
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
23 أيلول 2022
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟
23 أيلول 2022
مفرزات لقاء أردوغان ولابيد في نيويورك على الشعب الفلسطينيّ؟
مفرزات لقاء أردوغان ولابيد في نيويورك على الشعب الفلسطينيّ؟
23 أيلول 2022
قائد الثورة: رسالة الشهداء هي أن الصمود أمام شياطين القوة توصل إلى الانتصار
قائد الثورة: رسالة الشهداء هي أن الصمود أمام شياطين القوة توصل إلى الانتصار
23 أيلول 2022
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
22 أيلول 2022
عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني
عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني
22 أيلول 2022
المشهد الاقتصادي في الداخل الصهيوني.. واحدة من كل خمس عائلات تحت عتبة الفقر
المشهد الاقتصادي في الداخل الصهيوني.. واحدة من كل خمس عائلات تحت عتبة الفقر
22 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولات لتجميع جيش الإرهابيين
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟