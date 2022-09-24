طهران: سيتم التصدي للاضطرابات بكل حزم وقوة

وقالت وزارة الداخلية الايرانية في بيانها: انه يتم متابعة قضية وفاة السيدة " مهسا اميني" بكل جد ومثابرة وحياد تام.



وأعربت الوزارة عن بالغ اسفها لوفاة السيدة " اميني " وقدمت مواساتها لعائلتها، وأكدت أنها تتابع هذا الموضوع بمجرد استلامها أمر السيد رئيس الجمهورية بكل جد ومثابرة.



وتابع البيان: ان وزارة الداخلية الى جانب منحها حق اقامة التجمع السلمي، الا انها لن تسمح بأي تجمع في الوقت الحالي كي لايستغله المنتهكون للقانون بناء على المعلومات التي لديها وتعارض التجمعات في الشوارع.



الجدير بالذكر أن بداية التجمعات غير القانونية تحولت بسرعة الى اعمال فوضوية بسبب استغلالها من قبل العناصر المعادية للقانون حيث تم فيها الحاق الخسائر بالممتلكات العامة والاعتداء على سيارات الاسعاف واطفاء الحريق.